My Hero Academia 391 spoiler e immagini: un capitolo breve ma intenso

Si è sempre più vicini agli sgoccioli: Kohei Horikoshi sta disegnando il finale di My Hero Academia, la creatura a cui sta lavorando incessantemente da ben nove anni. Ogni settimana pubblica, su Weekly Shonen Jump, un capitolo che lo porta sempre più vicino alla conclusione, e questa settimana non fa di certo eccezione.

La grande sfida tra eroi e villain sta per culminare. La guerra è agli atti conclusivi e sta vedendo i campi di battaglia chiudersi uno dopo l'altro. Dopo la guerra dei Todoroki, è il turno di una sfida d'amore tra Ochako Uraraka e Himiko Toga. Gli spoiler di My Hero Academia 391 confermano che il capitolo è lungo soltanto nove pagine, la metà di un classico capitolo di Shonen Jump. Intanto vediamo i contenuti, spiegati sia da un riassunto che dalle immagini disponibili nella galleria in basso.

I Twice stanno attaccando gli eroi nei paraggi, con Pixiebob sotto pressione che riesce, con un'ondata di terra, ad allontanarne alcuni. Ma la situazione non sembra di certo migliorare. Anche Tiger, Camie, Shishido e altri eroi sono stati travolti da un'ondata umana che non può essere fermata. In lontananza, Shoto cade a terra vicino alla sua famiglia, Iida è stremato in città, da solo, mentre Hawks è ancora in piedi ma svenuto in una landa desolata.

Si passa però a Uraraka che sta volando tra i Twice, evitandoli, e afferra Himiko Toga tramite il proprio laccio estensibile. Uraraka inizia a levitare in aria evitando tutti e parla con la villain di My Hero Academia, tentando di convincerla che in realtà lei ama tutti e per questo non riesce a usare il potere di Twice appieno, perché vorrebbe dire uccidere persone. Ma Toga si arrabbia e appare il suo vero volto, dicendo che l'eroina non capisce minimamente come si sente. Con questa tavola, si conclude il capitolo 391 di My Hero Academia.