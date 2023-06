My Hero Academia 392 e il suo cliffhanger: quell'eroina sta per morire?

Ormai ogni capitolo è delicato in My Hero Academia. Con la guerra in via di conclusione, sono sempre di più i possibili scenari che possono verificarsi, ma soprattutto le possibili morti in arrivo.

Negli ultimi capitoli è stato reso molto chiaro che a breve All Might morirà per lo scontro con All for One, soddisfacendo quindi la profezia fatta da Sir Nighteye tempo addietro. Non è stato quello invece il destino di Endeavor o di Shoto Todoroki, che hanno affrontato Dabi con successo, terminando la sua follia omicida. Invece, le cose sono in bilico per un'altra eroina, come rivela My Hero Academia capitolo 392.

Mentre Tsuyu, Jiro, Kamui e gli altri sono in pericolo a causa dell'ondata di Twice, c'è un'altra loro collega che sta rischiando davvero grosso. È da diversi capitoli che è in corso la battaglia tra Himiko Toga e Ochako Uraraka, ma soltanto nelle ultime settimane il conflitto ha assunto proporzioni maggiori. La studentessa della Yuei ha provato a tenere a bada la nemica, anche ascoltandola se possibile, in modo tale da comprenderla davvero. Tuttavia, nello scontro che ne è conseguito, Toga ha pugnalato Uraraka.

Il coltello è affondato nella pancia della ragazza, arrivando fino in fondo, mentre le due erano a mezz'aria. Uraraka ha iniziato a sputare sangue e sembra in uno stato che non le permetterà di controllare il suo quirk ancora a lungo. Uraraka sta davvero per morire o riuscirà in qualche modo a salvarsi e a resistere al dolore della grave ferita ricevuta? Ovviamente per l'esito bisognerà aspettare. Il capitolo 393 di My Hero Academia uscirà tra due settimane per una pausa presa dal mangaka.