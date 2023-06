My Hero Academia 392: la crisi di Himiko Toga e un finale affilato

La crisi sembra ridursi in My Hero Academia grazie alla sconfitta di Dabi. La famiglia Todoroki è riuscita, con l'intervento fondamentale di Shoto, a evitare la gigantesca esplosione che avrebbe raso al suolo tutta l'area di battaglia, portando con sé le vite sia degli eroi che dei villain lì presenti. Ma la guerra non è finita qui.

È Himiko Toga a tenere impegnata nei nuovi capitoli di My Hero Academia. La ragazza si è moltiplicata sfruttando il potere di Twice e mettendo tutti alle strette. Tuttavia, il ritorno di Ochako Uraraka ha obbligato la villain a esplodere. È una Himiko Toga arrabbiatissima nel capitolo 392 di My Hero Academia, con la ragazza che mostra di aver messo le mani su Tsuyu, stanca e ferita. Con un flashback, Toga ricorda la sua infanzia, tutto ciò che ha dovuto passare per tentare di diventare normale, l'impossibilità di essere ciò che era. Un vortice di emozioni che la distrae, così Uraraka la allontana da Asui con il proprio potere.

Tuttavia, i Twice assorbono il sangue di vari personaggi nell'area e riescono a prendere le sembianze di alcuni eroi, confondendoli. Tsuyu, Kamui, Jiro e non solo si ritrovano in una pessima situazione con quelli che potrebbero essere alleati o nemici. Tsuyu chiede a Toga di ascoltare Uraraka, dato che davvero ci tiene a fare in modo da risolvere la sua situazione senza combattimenti, ma a mezz'aria sta succedendo ben altro.

Entrambe le ragazze stanno levitando a testa in giù, ma Toga ha pugnalato Uraraka alla pancia. Il sangue sgorga e l'eroina sembra perdere conoscenza, mentre la liceale assassina ricorda una vecchia conversazione con Twice, che le suggerisce di prendere un nome da villain, chiudendo il capitolo di My Hero Academia. Il manga sarà in pausa la settimana successiva.