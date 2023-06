My Hero Academia 392 data di uscita e teorie: una battaglia di cuore

Gli ultimi mesi di pubblicazione hanno visto My Hero Academia cercare di chiudere il cerchio intorno ad alcuni dei campi di battaglia principali. Al netto delle tante pause prese da Kohei Horikoshi e dai capitoli sempre più corti per questione di produzione, è finita la faida dei Todoroki con la sconfitta di Dabi.

La guerra tra eroi e villain è ben lontana dal finire e un altro pezzo importante sarà sancito dall'esito del combattimento tra Ochako Uraraka e Himiko Toga. Dopo la fuga dall'isola al largo del Giappone grazie ai varchi aperti da Kurogiri, Toga ha sfruttato all'infinito il quirk di Twice, derivato dal suo sangue. Così ogni campo di battaglia vede un'orda di Twice che sta sopraffacendo gli eroi. L'unica che sta provando a fermarla e che può riuscirci è proprio Uraraka, che in My Hero Academia 391 ha fatto una mossa importante.

Ci sarà un'apertura tra le due in My Hero Academia 392, il prossimo capitolo della serie. La situazione al momento non sorride alla giovane eroina, che deve cercare di destabilizzare mentalmente la sua nemica in maniera tale da farle perdere il controllo sul quirk di Twice. Già le ultime pagine del capitolo 391 hanno mostrato il volto della villain, sintomo che qualcosa sta succedendo nella mente di Toga. È probabile che la prossima fase sarà ricca di discorsi e povera d'azione, proprio per portare Uraraka a minare la stabilità mentale della sua avversaria, così da poterla ingaggiare in un uno contro uno.

My Hero Academia 392 verrà pubblicato domenica 25 giugno 2023 su Manga Plus.