My Hero Academia 392: nuovi dettagli sul doloroso passato di Himiko Toga

Kohei Horikoshi non è nuovo ad inserire approfondimenti su Heroes o Villains per rendere più profondi personaggi altrimenti considerati superficiali e senza reali motivazioni. Nel capitolo 392 di My Hero Academia è stato il turno della giovane Himiko Toga, Villain mentalmente instabile e imprevedibile, con un passato a dir poco interessante.

Nel corso dei capitoli pubblicati finora, Toga si è rivelata una delle antagoniste più originali, con approcci alle battaglie e ai confronti con gli Heroes piuttosto diversi da quelli adottati dai suoi compagni. Data la sua natura poco stabile, e le capacità derivanti dal suo Quirk, Trasformazione, Himiko è stata allontanata dalla società, venendo considerata una grande minaccia.

Il capitolo 392 fa luce su alcuni aspetti rilevanti della sua infanzia, sottolineando i momenti traumatici vissuti dall’allora piccola Himiko, che incapace di controllare la sua parte violenta e senza freni venne additata come un mostro dai suoi coetanei, dagli adulti, e persino dai suoi genitori, i quali non cercarono nemmeno di comprendere cosa stesse accadendo alla figlia.

La scena in cui Himiko, senza volerlo, ha ucciso un uccello per prenderne il sangue, ha infatti spaventato i genitori a tal punto da provare ad inserirla in un programma per cercare di annichilire questa sua parte oscura. Tuttavia, i pessimi risultati ottenuti, peggiorarono la situazione, creando grande confusione in Himiko, che dopo essere stata abbandonata dalle due persone che l’avevano messa al mondo, nascose tutto il suo dolore dietro i sorrisi della Villain che tutti conosciamo.

E voi vi aspettavate questo approfondimento nel bel mezzo della battaglia tra Toga e Uraraka? Cosa ne pensate di questo tragico flashback? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che nel capitolo 392 Horikoshi ha inserito riferimenti a due film molto famosi, e vi lasciamo alle ipotesi sul capitolo 393, in uscita domenica 9 luglio 2023 su MangaPlus.