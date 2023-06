My Hero Academia 392: Horikoshi omaggia due grandi film pluripremiati

Kohei Horikoshi non ha mai avuto problemi nell’inserire riferimenti alla cultura pop del mondo reale nella serie My Hero Academia. Tra vari riferimenti all’universo di Star Wars, e alla Marvel e alla DC, il mangaka ha però deciso di rendere omaggio a due grandi film, uno europeo e uno americano, nel capitolo più recente pubblicato su Shonen Jump.

Il capitolo 392, intitolato “Nome da Villain”, che potete leggere su MangaPlus, è quasi interamente dedicato ad un breve flashback che porta i lettori a scoprire di più sulla tormentata infanzia di Himiko Toga. Le difficoltà provate nel tentare di respingere in qualche modo il suo stesso Quirk hanno provocato diversi traumi nella piccola Himiko, alla quale è sempre stato chiesto di comportarsi come se fosse “normale”.

In una delle tavole iniziali, Himiko viene mostrata mentre osserva il comportamento delle persone di fronte a lei, dai bambini che giocano nel parco, alle donne che annaffiano con cura i fiori e ai ragazzi che passeggiano coi loro cani. Proprio in questa tavola, Horikoshi ha inserito dei poster dedicati al film Titanic di James Cameron, vincitore di ben 11 premi Oscar nel 1998, e a Quasi Amici di Olivier Nakache e Eric Toledano, premiato come miglior film dell’Unione Europea al David di Donatello del 2012.

Sugli ultimi due edifici in alto a destra della tavola si notano infatti le locandine rivisitate di questi celebri e premiati lungometraggi. Avevate notato questi singolari riferimenti nell’ultimo capitolo di My Hero Academia? Ditecelo nei commenti. In conclusione, ecco le teorie sul capitolo 393 di My Hero Academia, e una simpatica illustrazione crossover che trasforma Himiko Toga in Spider-Gwen.