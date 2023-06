My Hero Academia 392: qual è il nome da villain di Hikmiko Toga? La rivelazione è vicina

Il tempo stringe su My Hero Academia, ma diversi misteri devono ancora essere risolti. Uno tra questi riguarda il nome da villain di Himiko Toga, al momento sconosciuto. Il suo appellativo da criminale molto presto non sarà più un segreto.

In My Hero Academia 391 è cominciato lo scontro tra Uraraka e Toga. L'eroina Uravity è maturata rispetto ai tempi dell'ingresso nella Yuei e ha deciso di non voler fare del male alla Villain, ma anzi di aiutarla comprendendola e redimendola. Ciò, tuttavia, non sembra realmente possibile. Nel capitolo 392 di My Hero Academia Toga passa all'attacco.

Con le copie di Toga Twice che cominciano a raccogliere il sangue versato sul campo di battaglia, la minaccia della Sad Man's Parade si fa più serrata. Il Quirk di Toga è destinato a sciogliersi entro breve, ma nel frattempo la Villain è decisa a non risparmiare nessuno, nemmeno la sua tanto amata Uraraka.

I panel finali di My Hero Academia 392 vedono Toga tornare indietro con i pensieri a un dato momento in cui Twice le chiese il suo nome da Villain. Bubaigawara, che ci ha salutato da diverso tempo, era convinto che ormai per Toga fosse tempo di scegliersi un nome da villain, esattamente come già fatto da tutti gli altri compagni dell'Unione dei Villain. Toga è infatti l'unica ad agire senza un soprannome, probabilmente poiché ancora legata ai suoi sentimenti e alla sua identità "umana", ma questa situazione pare stia per cambiare. Con l'uscita di My Hero Academia 393 i lettori scopriranno probabilmente il nome da villain di Toga.