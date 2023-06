My Hero Academia 392 spoiler e immagini: l'attacco dei cloni

Fin dalla saga dell'allenamento estivo nella foresta, c'è stato un legame speciale tra Ochako Uraraka e Himiko Toga. L'eroina ha dovuto affrontare la liceale assassina, mentre quest'ultima iniziò a mostrare le proprie capacità, dopo essere entrata nella League of Villain appena prima. Ad anni di distanza, in My Hero Academia è il loro momento.

Il cliffhanger con Uraraka e Toga ha lanciato l'inevitabile sfida tra le due ragazze, e stavolta sarà quella finale. Le parole di Uraraka hanno lasciato il segno, lanciando gli spoiler di My Hero Academia 392. Una Toga che ha perso parte del volto di Twice punta il coltello alla gola di Asui, sfinita e catturata dall'ondata di Twice. Uraraka è preoccupata, mentre la villain urla e inizia a ricordare alcuni momenti della sua infanzia, passando da quello dove viene accusata dai genitori di aver ucciso l'uccellino per berne il sangue, ai momenti in cui passeggia per il parco vedendo coppie e felicità.

Passa la vita chiedendosi perché debba reprimere la propria felicità, mentre i genitori la accusano e pensano di aver partorito un mostro. Nel presente però nella mente di Toga appare Curious, dicendo che la ragazza ha soltanto messo una maschera. In quel momento, Uraraka tira via Toga e la allontana dal resto dei Twice, mentre Asui viene afferrata da Jirou, ma quella Asui è falsa. Allo stesso modo, dalla marea di Twice emergono altri cloni dei protagonisti di My Hero Academia, che lasciano gli eroi in difficoltà.

Uraraka e Toga intanto stanno combattendo a mezz'aria, ma Toga pugnala alla pancia la sua nemica. Secondo Toga, le due sono differenti e, con un altro flashback che chiude il capitolo, Twice le chiede qual è il suo nome da villain. My Hero Academia sarà in pausa la prossima settimana.