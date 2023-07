My Hero Academia 392: svelato perché Himiko Toga non ha un nome da villain

My Hero Academia è noto soprattutto per la grande cura nei dettagli di ogni personaggio: lo abbiamo visto con i supereroi mentre ora Kohei Horikoshi ha deciso di approfondire anche i villain. Dopo aver scoperto il doloroso passato di Dabi e la sua vera identità, adesso tocca a Himiko Toga.

Il capitolo 392 di My Hero Academia ha rivelato nuovi dettagli sul passato di Toga, facendo luce ad eventi ancora più crudi e strazianti della sua infanzia e rendendo ancora più interessante il personaggio. Himiko Toga è indubbiamente uno dei personaggi principali dell'arco narrativo che al momento la serie sta affrontando, il Final War Arc, che vede la cattiva succhiasangue contro la 1-A, in particolare Ochako Uraraka, il tutto raccontato dal proprio punto di vista.

Al contrario di altri membri della Lega dei Villain che utilizzano pseudonimi, nel caso di Dabi o Tomura Shigaraki, le cui vere identità sono rispettivamente Toya Todoroki e Tenko Shimura, Himiko Toga utilizza il proprio vero nome. Solo durante il capitolo 392, al momento l'ultimo uscito, ci vengono svelati i motivi di questa insolita scelta.

Nel capitolo 392, Himiko ripensa al suo compagno e amico Twice, la quale le propose di decidere un nome da villain su misura per lei. Tuttavia, le idee di fondo sono diverse per i due: Twice desiderava evadere dalla propria identità originale, trovandone uno nuovo, mentre Toga cercava di essere reale e autentica sotto ogni punto di vista.

L'obiettivo di Himiko Toga è quello di vivere la propria vita in piena libertà, seguendo la propria indole, ed essere accettata così com'è. Questo lo vediamo anche nei suoi atteggiamenti e dal fatto che indossi persino l'uniforme scolastica come costume da cattiva, molto probabilmente alludendo al suo passato.

Certamente, questo è un rischio per la cattiva, che non nasconde mai il proprio volto o la propria identità. Tuttavia, è anche vero che vale la pena esprimere la propria natura anche con il rischio di essere catturata, sebbene con il dissenso dei propri alleati. I propositi di Toga sono più profondi di altri villain: alcuni villain, come nel suo caso, intendono dimostrare i difetti della società di eroi e riscrivere le regole della società. Anche l'eroe alato Hawks ha espresso lo stesso ideale, sperando di poter creare un mondo pacifico in cui gli eroi come lui non siano più necessari.

La grande guerra fra la Paranormal Liberation Front e i Pro Heroes sta per giungere al termine. Mancano poche ore per arrivare ad un epilogo definitivo, che vedrà vincitrice una delle due fazioni. Non sappiamo ancora nulla della trama del prossimo capitolo, ma sono disponibili la data di uscita e teorie di My Hero Academia 393.