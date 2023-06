My Hero Academia 392: un villain in cerca di un'identità

La fine della mini saga dedicata alla famiglia Todoroki ha portato l'Atto Finale di My Hero Academia a puntare i riflettori su un altro, intrigante campo di battaglia, quello con protagoniste Himiko Toga e Ochaco Uraraka. La forza dell'amore di Toga prevarrà sul tentativo di salvataggio della giovane eroina?

In My Hero Academia 391 è cominciata una sfida nel segno dell'amore. Uravity si è lanciata a caccia di Toga, la quale finalmente si è rivelata in mezzo all'orda di copie di Twice generate con la Sad Man's Parade.

Il capitolo 392 di My Hero Academia mostra rivelando le sorti di Tsuyu Asui. Dopo le ferite riportate nel corso della battaglia sull'isola di Okuto, Froppy è stata catturata dai cloni di Toga. Nel mentre, la villain risponde al sermone di Uraraka facendo partire un flashback.

Tornati indietro all'infanzia di Toga, riviviamo il periodo in cui veniva accusata dai suoi genitori di non essere normale. La piccola Toga si domandava il motivo per cui la sua forma di amore veniva considerata un'aberrazione e perché le altre persone non sentissero i suoi stessi bisogni.

Tornati al presente, in My Hero Academia 392 Toga scaccia i ricordi dei suoi genitori, salvo essere attaccata da Uraraka e da Jiro e Kamui. Tuttavia, i cloni di Toga hanno cominciato a bere sangue disseminato sul campo di battaglia, permettendo alla villain di potersi trasformare in chiunque. Il capitolo si chiude con un cliffhange. Ochaco è stata pugnalata allo stomaco, mentre Toga ricorda un momento in cui Twice le chiese di scegliersi un nome da villain.