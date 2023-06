My Hero Academia 393 data di uscita e teorie: una pugnalata al cuore

Con la storia di My Hero Academia che sta giungendo alla fine, è anche il turno dei combattimenti finali nel manga. Kohei Horikoshi sta facendo scontrare tutti i grandi rivali della serie, piano piano, portandoli tutti sullo stesso campo di battaglia in un modo o nell'altro. E ora è arrivato anche il gran finale di Ochako Uraraka.

Ovviamente la battaglia prevista è quella con Himiko Toga. La villain si sta scatenando, con tutte le sue emozioni che stanno fuoriuscendo. La maschera di Twice sta cadendo, ma non quella che la ragazza ha posto sul suo viso per tantissimi anni, reprimendosi a causa della sua impossibilità del mostrare amore nel modo in cui ama fare lei. My Hero Academia ora sta mettendo le due ragazze una contro l'altra.

My Hero Academia 393 vedrà il proseguimento di Toga VS Uraraka. L'eroina è stata pugnalata e ciò la mette in una grande posizione di svantaggio. Invece Toga sta ripensando ad alcuni momenti con Twice, in particolar modo ciò che concerne il suo nome da villain. E proprio per questo potrebbe essere lontana dalla fine, dato che il prossimo capitolo potrebbe essere un "Himiko Toga: Rising", a certificare il raggiungimento dell'apice da parte della villain, che sceglierà anche il suo nome definitivo.

Ovviamente, anche se sarà la biondina assassina a rimanere sul palcoscenico nel prossimo capitolo, c'è da attendersi anche qualche stravolgimento di fronte che porterà Uraraka ad avere la meglio nel giro di poco. My Hero Academia 393 verrà pubblicato il 9 luglio alle 17:00 su Manga Plus.