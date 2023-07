My Hero Academia 393: l'ego e il desiderio di due ragazze

Non è soltanto una sfida di quirk, di armi, di pugni e attacchi, ma anche una sfida di sentimenti. Da quando è iniziato lo scontro tra Uraraka e Toga, My Hero Academia ha parlato molto di sentimenti. Lo stesso succede nel nuovo capitolo del manga.

Il tutto però inizia con la discussione del nome da villain di Himiko Toga. My Hero Academia 393 parte con un flashback, che riporta la ragazza, Twice e il resto della League of Villain ai tempi in cui erano ancora un piccolo gruppo criminale in fuga, senza troppo potere o risorse. La discussione verte per l'appunto sul soprannome della liceale assassina, con alcuni suggerimenti che piovono dagli altri compagni, molti dei quali non adatti. Tuttavia, Tomura Shigaraki, unico membro oltre Toga a non avere un nome da villain, inizia un discorso su eroi e villain, parlando dei tempi andati e di come venissero identificati. Toga apprezza il discorso e sceglie di vivere con il suo nome.

Nel presente, Toga è infuriata e accoltella Uraraka, ma l'eroina la spinge via con il proprio potere, nonostante la fatica. La villain però, nonostante sia in aria, sfoga tutti i suoi sentimenti negativi e fa partire un nuovo attacco: la Sad Man Legion, con la quale evoca altri cloni di Twice che si trasformano nei vari eroi. Sembra la fine, quando Uraraka inizia a parlare e afferma che vuole rivedere il sorriso di Toga, di comprenderla, nonostante i crimini commessi. Usando l'arte marziale imparata da Gunhead, fa volare diversi cloni e poi attiva un nuovo potere, risvegliando il proprio quirk, che fa levitare tutti. Riusciranno i sentimenti di Uraraka a fare breccia nel cuore di Himiko Toga, o questa sfida di My Hero Academia si concluderà con un'altra vittima della società?