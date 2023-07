My Hero Academia 393: perché Himiko Toga non ha un nome da villain?

My Hero Academia sta affrontando la gloriosa guerra fra Pro Heroes e la Paranormal Liberation Front, approfondendo la lotta fra Ochaco Uraraka e Himiko Toga: quest'ultima si è resa protagonista dei capitoli più recenti, svelando il proprio passato doloroso e la scelta di avvicinarsi alla lega dei Villains.

Nel capitolo 392 è stato svelato perché Himiko non ha un nome da villain, che è un modo per la ragazza di poter rivendicare la propria identità senza limiti e in totale libertà, vivendo la propria natura per quello che è. Una scelta insolita, dal momento che tutti i suoi compagni utilizzano invece dei nomi fittizi, come nel caso di Dabi o dello stesso Twice, che ha suggerito all'amica di trovare uno pseudonimo da malvagia.

Il capitolo 393 di My Hero Academia rivela attraverso un flashback che Toga ha rifiutato di ricevere un nome in codice dagli altri membri della Lega dei Villain. Shigaraki Tomura spiega poi la scelta di chiamare eroi e cattivi con un soprannome fittizio derivava dalla possibilità di identificare originariamente i nemici anonimi e quelli che decidevano di usare questi pseudonimi per nascondere le loro rispettive identità. Le cose sono cambiate quando successivamente i Pro Heroes hanno cominciato ad utilizzare tutti dei nomi in codice e la medesima opzione è stata operata dai Villain.

Nei capitoli precedenti My Hero Academia ha rivelato il passato di Toga, per questo motivo siamo riusciti a comprendere maggiori dettagli circa la psicologia di questo personaggio che si fa sempre più interessante. La cattiva non ha uno pseudonimo e ha voluto unirsi alla Lega per vivere come se stessa: nonostante ciò, prova una frustrazione continua derivata dal vivere in una società costituita da eroi e cattivi fittizi, lo stesso mondo che ha portato alla morte il suo caro amico Twice.