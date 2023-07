My Hero Academia 393: Ochaco prova gelosia nei confronti di Toga? Ecco svelato il perché

L'Atto Finale di My Hero Academia sta mettendo in scena la resa dei conti tra due ragazze la cui rivalità viene portata avanti sin dalle origini della trama. Il campo di battaglia è stato tuttavia sconvolto da una confessione clamorosa. Una confessione sentimentale getta ombra sulla Hero Society.

Nel capitolo 393 di My Hero Academia viene a galla l'ego di due ragazze simili, ma diametralmente opposte. Lo scontro tra Uravity e Toga prosegue, ma è una frase pronunciata dall'eroina a far restare di stucco i lettori.

Se in My Hero Academia 393 scopriamo il motivo per cui Toga non ha un nome da villain, sul finire del capitolo è Uraraka a prendersi i riflettori con un discorso commovente e che porta a delle riflessioni.

Ochaco viene presentata come lo stereotipo della brava ragazza, un'eroina che si spinge sempre oltre per il bene dei suoi amici e che anche nelle situazioni peggiori mantiene un clima d'allegria tra i suoi compagni di classe. Eppure, come qualsiasi altra ragazza della sua età anche Ochaco prova gelosia. Ma perché Uraraka dovrebbe essere gelosa proprio di Himiko Toga, una villain malvista dalla società?

Sebbene Toga sia pronta a ucciderla da un momento all'altro, Ochaco le confessa i suoi veri sentimenti. Quando Uraraka incontrò per la prima volta Toga provò paura, poiché non riuscì a comprendere il suo atteggiamento. Come faceva Toga a sorridere così genuinamente nel mezzo di una battaglia? Maturata rispetto a quei tempi, Ochaco ha compreso di invidiare un sorriso così bello come quello di Toga.