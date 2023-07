My Hero Academia 393 spoiler e immagini: il cuore di una donna

La battaglia è in una fase cruenta e pericolosa, ma presto giungerà alla fine grazie al cuore di un'eroina. E proprio quest'eroina brilla negli spoiler di My Hero Academia 393.

Il capitolo 393 di My Hero Academia si intitola "L'ego di una ragazza" e inizia con un flashback della League of Villain. Dopo la domanda di Twice, Spinner capisce che soltanto Toga e Shigaraki non hanno dei nomi da villain. Lei dice che non ne vuole uno, e gli altri invece iniziano a suggerirne vari. Spinner suggerisce "Carmilla la vampira", mentre Twice "Pikachiu". Dabi dice che sono dei suggerimenti orribili e che quei due nomi sono riferimenti a cose che già esistono a prima che i quirk apparissero in quel mondo e che non verranno presi sul serio. Compress dice che il nome di Dabi (cremazione) non è che sia tanto meglio.

Shigaraki dice che nei tempi andati non c'era grande distinzione tra eroi e villain e che il nome dovesse essere scelto dai tuoi nemici. Solo dopo le persone hanno pensato di assegnarsi degli eroi in maniera indipendentemente per avere delle identità segrete. Toga è affascinata da questa spiegazione e dice che è per questo che si è unita alla League of Villain, perché voleva aiutare a creare un mondo dove sarebbe stato più facile vivere. Quindi decide di continuare a vivere da Himiko Toga, senza altri nomi.

Nel presente, Ochako è stata pugnalata, ma non se la prende con Toga, su cui attiva Zero Gravity. Toga non si fida, dato che pensa che farà la fine di Twice o resterà in cella per sempre, quindi non può perdere o morirà. Toga è anche convinta che le parole di Uraraka siano non di pietà, ma egoismo, e attiva la "Dead Man's Legion", radunando cloni di diversi personaggi, che attaccano gli eroi. Alcuni cloni vanno verso Uraraka, ma lei riesce a difendersi con l'arte marziale di Gunhead. Uraraka è convinta che ci siano delle circostanze che hanno portato Toga a essere quella che è oggi, cosa che fa arrabbiare ancora di più la villain.

Ricordando anche lo scontro nella foresta, Uraraka pensa a Deku e si vede un'immagine delle due in versione bambina, con l'eroina che desidera un sorriso sincero da parte di Toga. Mentre le dita delle due bambine si toccano, sul campo di battaglia iniziano a fuoriuscire due fasci di luce che creano un'aura in grado di far volare i cloni. Jiro capisce che Zero Gravity ora riesce a colpire i bersagli senza toccarli. Uraraka è decisa a non ignorare più i crimini di Toga, ma che comunque vorrà parlare con lei, anche a costo di darle il suo sangue per il resto della vita.