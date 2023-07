My Hero Academia 393: il quirk di Toga ha raggiunto la sua massima potenza!

My Hero Academia sta per giungere al termine con la Final War Arc. Pro Heroes e Villains stanno utilizzando tutte i loro assi nella manica e le loro strategie più potenti per arrivare ad una conclusione: fra questi spicca la forza di Himiko Toga che non vuole assolutamente perdere.

Di tutti i cattivi introdotti nella storia di My Hero Academia, forse nessuno è diventato più popolare di Himiko Toga. Grazie all'arco narrativo "My Villain Academia", la cattiva succhia-sangue ha capito di poter usare i quirk delle persone che copia, causando un grosso problema ai nostri eroi nell'attuale saga finale della serie.

In My Hero Academia, Toga non ha un nome da villain e questo è proprio lei a spiegarlo, dopo aver rivelato ulteriori dettagli sul proprio sofferente passato che ha inciso fortemente sugli ideali dell'antagonista.

Sebbene abbiamo assistito ad alcune importanti battaglie in questa saga, come quella di Todoroki contro Dabi e l'inizio della tanto attesa rivincita tra Deku e Shigaraki, la rivolta di Himiko potrebbe essere una delle sfide più grandi per la società degli eroi.

Oltre a riuscire a ingerire il sangue dell'ormai defunto Twice e ad avere quindi accesso ai suoi poteri, la cattiva può anche far sì che ciascuno dei cloni assuma l'aspetto e i poteri di altri. In questo modo Uravity si trova ad affrontare centinaia, se non migliaia, di avversari. Questo costituisce un enorme problema per gli eroi e sicuramente la prova della grande forza della villain.

Durante un'immensa esibizione del quirk potenziato della ragazza, un giornalista spiega le terribili implicazioni che questa forza ha sulla società: "Le unicità diventeranno sempre più forti a ogni generazione, finché nessuno potrà più sperare di controllarli. Nel corso degli anni, abbiamo spesso sentito sussurrare questa teoria del giorno del giudizio. Ebbene, oggi si sta concretizzando. Questa ragazza, le sue emozioni stanno trasformando il mondo stesso".

Invece di tentare di uccidere la propria nemesi, Ochaco ha adottato un approccio drasticamente diverso per cercare di porre fine al suo regno di terrore. In questo ultimo capitolo di My Hero Academia, Uraraka ha affermato di essere invidiosa di Toga e del suo sorriso, rivelando successivamente quello che potrebbe essere una nuova evoluzione del quirk di Uravity: è in grado di far fluttuare persone e cose senza toccarle fisicamente.