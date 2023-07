My Hero Academia 394: l'annuncio ufficiale di un amore

Se da un lato My Hero Academia ha visto il trionfo di Himiko Toga, dall'altro lato è stato dato libero sfogo alla figura della giovane eroina Uravity. La ragazza, colma di passione, ha affrontato la lotta con la villain con l'obiettivo di cambiarla in meglio.

My Hero Academia ha visto un'altra dichiarazione d'amore molto potente nel capitolo 394. Himiko Toga, nella sua figura controversa, ha un cuore ricolmo d'amore e questo l'ha spinta a rivelare tutto il proprio amore per Izuku Midoriya.

D'altro canto, anche Ochaco Uraraka covava dei sentimenti irrisolti per il ragazzo, ma che non è mai riuscita ad accettare in pieno, mettendo al primo posto il suo vero obiettivo: diventare un'eroina di successo. Ma anche gli eroi possono cambiare attraverso i cattivi e lei ha colto l'adrenalina del momento per fare una grande rivelazione .

Il trionfo delle due ragazze in My Hero Academia le ha spinte ad aprirsi l'un l'altra, in una commovente conversazione che ha visto le due anime mettersi completamente a nudo. Nel capitolo precedente, Ochaco ha espresso la sua intenzione di parlare apertamente delle proprie emozioni con la sua nemica-amica.

Uraraka ha così raccontato della propria famiglia e del suo passato e in un momento di completa intimità è riuscita ad ammettere di essersi perfino "innamorata di Izuku Midoriya".

Anche Toga ha colto l'occasione per aprirsi per davvero, non nascondendo la difficoltà di non poter vivere la vita che desidera di non riuscire ad amare secondo la propria natura e, soprattutto, la frustrazione per quanto sia stato più difficile per lei senza qualcuno che la ascoltasse. L'amore di queste due ragazze le ha rese più vicine, come si evolverà il loro rapporto?