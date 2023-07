My Hero Academia 394 data di uscita e teorie: il potere dei sentimenti di una ragazza

Un eroe e un villain si fanno spesso riconoscere per il proprio nome, per ciò che hanno fatto durante la loro carriera, per i loro ideali. Queste caratteristiche portano tanti personaggi di My Hero Academia a scontrarsi tra loro per potersi ritagliare un posto in questo mondo che ha tante luci e ombre.

Ed è da qualche capitolo che due persone si stanno affrontando, e non soltanto con i pugni e i quirk, ma anche con gli ideali e, soprattutto con i sentimenti. Perché è una lotta di emozioni quella tra Uraraka e Toga, le due ragazze che si incrociarono durante l'addestramento estivo della Yuei e che da allora hanno vissuto una sorta di vita su binari paralleli. Tutto questo sta volgendo al termine con il desiderio di Uraraka di comprendere davvero ciò che ha provato Toga per tutti quegli anni, cos'è che l'ha portata a diventare una villain e cosa vorrebbe fare in futuro.

My Hero Academia 394 sarà un capitolo importante per la risoluzione di questo scontro. Uraraka ha risvegliato il suo quirk, che ora riesce a far levitare i suoi nemici anche senza toccarli. Lo Zero Gravity è migliorato e potrebbe cambiare il flusso dello scontro, dato che con questa tecnica si può annullare l'effetto della Sad Man Legion, bloccando chiunque. Ovviamente Uraraka potrebbe soffrire degli effetti collaterali di questa attivazione ma anche della grave ferita ricevuta da Toga. Proprio quest'ultima, potrebbe decidere finalmente di aprirsi e dare sfogo ai propri sentimenti, situazione che causerebbe un'instabilità nei suoi pensieri, portandola a disattivare il potere di Twice.

My Hero Academia 394 arriverà su Manga Plus domenica 16 luglio 2023 alle ore 17:00 in inglese, spagnolo e in altre lingue.