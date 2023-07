My Hero Academia 394: dichiarazioni d'amore sul fronte di guerra

L'Atto Finale di My Hero Academia ha raggiunto il culmine della battaglia tra Ochaco Uraraka e Himiko Toga con una confessione dai sapori romantici e che in molti attendevano con fermento. Il fronte di guerra viene sorpreso da una dichiarazione d'amore che era stata tenuta nascosta per lungo tempo.

My Hero Academia 394 segna la sfida finale tra due ragazze che non si sono capite sin dal primo giorno, ma tra cui è nato un rapporto speciale. Toga e Uraraka hanno vissuto due vite opposte, ma entrambe hanno guardato l'altra con un occhio d'invidia. Solamente confrontandosi dal profondo del cuore hanno potuto risolvere una questione che sembrava andare per il verso sbagliato.

Alla base delle azioni di Toga e Uravity vi è l'amore. Per la prima è un amore distorto, che richiede uno spargimento di sangue. Dall'altro troviamo un amore più puro e platonico, quello che Ochaco finalmente confessa di provare. Dopo la dichiarazione d'amore di Toga in My Hero Academia 347, quasi cinquanta capitoli dopo anche Uravity si confessa.

Mentre cerca di convincere Toga ad arrendersi e a fidarsi di lei, Ochaco le racconta della sua infanzia, dei sorrisi che amava ammirare sui volti delle persone e dei suoi sentimenti interiori. Finalmente Uraraka conferma di amare Izuku Midoriya, al quale tuttavia non ha ancora detto nulla. Ochaco ha messo a nudo la sua anima, quasi costringendo Toga a fare marcia indietro. Con questa dichiarazione, e un commento sulla bellezza di Toga, lo scontro tra le due ragazze si conclude.