My Hero Academia 394: l'epilogo di uno scontro tra amore e odio

L'Atto Finale di My Hero Academia ha portato Ochaco Uraraka alla resa dei conti con Himiko Toga. Dopo aver rifiutato il suo amore, Uravity sta ora tentando in tutti i modi di salvare la criminale, la quale però ha rinunciato ai sentimenti votandosi unicamente alla causa dell'Unione dei Villain.

Il capitolo 394 di My Hero Academia porta all'epilogo la lotta tra le due ragazze attraverso un ottovolante di emozioni. I Quirk di Ochaco e Toga hanno raggiunto il massimo dei loro poteri, ma a prevalere è lo Zero Gravity. Uraraka può usare ora la sua Unicità senza più dover necessariamente toccare dei bersagli e persino le nuove copie generate da Toga sono soggette all'assenza di gravità.

A quel punto, con i cloni di Toga che vengono sollevati in aria, Uravity racconta la sua storia e le sue convinzioni sul diventare un'eroina. Confessando la cotta per Midoriya, la ragazza invita Toga a fare altrettanto. In risposta, la villain si rende conto di aver subito un trauma causato dall'infanzia burrascosa e dalla sua passione per il sangue. Questa riflessione mette fine alla Sad Man's Parade.

La lotta è finita e Ochaco non può fare a meno di ammirare il sorriso e la bellezza di Toga. Dandole conforto, le promette di esserle amica rammentandole quanto sia carina. Il loro scontro si chiude con un abbraccio emozionante. Il destino di Himiko Toga è però incerto.