My Hero Academia 394: è la sfida finale tra due ragazze

È passato diverso tempo da quando la Yuei lanciò i suoi giovani studenti delle prime classi della sezione eroistica in un campo di allenamento estivo. In quel frangente, ci fu il primo vero assalto della League of Villain, che si era appena ricomposta con l'ingresso di tanti personaggi. Lì si è creato un legame finito oggi in My Hero Academia.

La battaglia d'amore tra Uraraka e Toga trova sfogo in un'ultima fase, raccontata dal capitolo 394 di My Hero Academia. Il quirk dell'eroina è cambiato, con tutti quanti che rimangono in aria. Neanche i cloni di Toga appena creati riescono a resistere al potere, che viene controllato in maniera strana dall'eroina. Anche Tiger, salvato da Kamui, osserva la scena, pensando a quanto sia migliorata Uraraka nel corso degli ultimi mesi.

Uraraka è ancora decisa a salvare Toga e così la afferra tramite il suo braccio meccanico. Nonostante il suo corpo stia perdendo altro sangue, affronta a mezz'aria la sua rivale, che tenta di colpirla per sfogarsi, ma le parole di Uraraka iniziano a fare effetto. La giovane inizia a raccontare dei suoi genitori, e di come voglia vedere tutti quanti sorridere, anche la sua attuale nemica.

Dal canto suo, Toga ferma la lama del coltello e ripensa alla sua storia, e di come volesse sorridere come facevano tutti gli altri. Uraraka però le dice di sorridere, dato che la trova bella con il sorriso stampato sul volto. Queste parole smuovono Toga, il cui potere inizia a esaurirsi, con i Twice che svaniscono dal campo di battaglia di Gunga. Nella scena finale, tutto finisce con Toga che fa il suo sorriso più bello mentre piange per le parole della sua rivale.

Chissà come sarebbero state nella realtà da amiche in My Hero Academia, forse come immagina questo cosplay di Uraraka e Toga insieme.