My Hero Academia 394 spoiler e immagini: la fine di un grande amore

Un filo rosso collega il destino di Ochako Uraraka e Himiko Toga, due ragazze molto diverse, ognuna su un lato diverso di una barricata che sembra destinata a crollare. I mondi di eroi e villain in My Hero Academia non si mescolano, si affrontano, ma in rarissimi casi possono anche abbracciarsi e cercare di comprendersi.

Himiko Toga sta usando il suo quirk al massimo, ma Uraraka è decisa a resistere nonostante la grave ferita. E così il suo quirk si è evoluto, dando inizio a una nuova fase dello scontro tra le due ragazze. Gli spoiler di My Hero Academia 394 iniziano con Ochako che capisce che sta succedendo qualcosa di strano al suo quirk, ma non riesce a comprenderlo. Jiro capisce che tutti stanno levitando e Toga cerca di creare nuovi cloni, ma questi nascono già con lo Zero Gravity applicato.

Questo capitolo di My Hero Academia, intitolato "Ochako Uraraka VS Himiko Toga", prosegue poi con la villain che comprende come il quirk della sua rivale si sia evoluto, come successe a lei durante lo scontro con Curious. Kamui regge Tiger tra le braccia, e quest'ultimo si stupisce di quanto Uraraka sia cresciuta nel giro di un anno.

La ragazza sente il corpo diventare sempre più freddo, ma non si può permettere di pensarci: lei e Toga sono ancora legate dal cavo e quindi è decisa ad avvicinarsi alla sua rivale. Quest'ultima si prepara a pugnalare la nemica, ma il suo braccio si ferma, senza affondare il colpo. Uraraka fa appello ai sentimenti di Toga, che inizia a pensare a come si innamori facilmente di tutto, da animali a oggetti a persone, ricordando anche la sua prima cotta del liceo a cui chiese di bere il sangue.

È stata sempre respinta dalla società, le è sempre stato detto di non sorridere, e soltanto nella League of Villain ha trovato il suo posto. In quel momento, i cloni di Twice iniziano a svanire e Toga capisce che la trasformazione si sta annullando. A terra, Uraraka sta abbracciando Toga, cercando di capire i sentimenti della ragazza, che inizia a piangere chiedendo se è carina. Uraraka sorride e dice che è la più carina del mondo.

Nell'ultima pagina doppia di My Hero Academia, Toga sorride mentre i cloni di Twice spariscono da Gunga.