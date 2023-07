My Hero Academia 394: il trionfo di due ragazze

L'arco narrativo finale di My Hero Academia sta per giungere al termine. Presto scopriremo chi fra i Pro Heroes e la Paranormal Liberation Front avrà la meglio in questa lotta all'ultimo sangue.

Negli ultimi numeri usciti su Weekly Shonen Jump, My Hero Academia ha visto Himiko Toga al centro delle vicende, in un confronto con Ochaco Uraraka, da sempre sua nemesi. Nel capitolo 394, la faida è finalmente giunta al suo termine.

Uravity ha rivelato di essere gelosa di Toga, per il sorriso sincero della nemica. Himiko ha dimostrato di non essere cattiva fino al midollo e, dopo aver fatto chiarezza circa il proprio passato turbolento e i propri ideali di vita, il personaggio risulta molto più chiaro.

Dall'altro lato, Ochaco non rappresenta il canone dell'eroe che intende fare giustizia sui villain, ma il suo scopo è quello di liberare dalle catene persone come Toga, la cui unica colpa è quella di essere nata diversa in una società che non apprezza le stranezze.

C'è ancora una possibilità di redenzione per Himiko Toga e Uraraka intende aiutarla in questo percorso. Il messaggio che Kohei Horikoshi è chiaro: bisogna superare le apparenze e salvare gli altri, compresi gli eroi. Tutti nascono buoni e possono cambiare nel corso della storia.