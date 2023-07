My Hero Academia 395: cuore e sangue nel sorriso di Himiko Toga

Il potere di Twice era temibile, e fu per questo che Hawks decise di uccidere per primo Jin Bubaigawara. Eppure, il suo sangue ha trovato nuova vita grazie al quirk di Himiko Toga. La villain ha sfoderato tutti i suoi sentimenti nei recenti capitoli di My Hero Academia, finché Ochako Uraraka non è intervenuta nella battaglia.

E così, la battaglia tra Toga e Uraraka è arrivata al termine. My Hero Academia 395 si intitola "Oltre la felicità" e comincia con la sparizione di tutti i cloni dal campo di battaglia. Alcuni stavano per assaltare Iida, un altro aveva iniziato a colpire Hawks che, ancora vivo e vegeto, oltre che cosciente, ha detto "Bubaigawara era una brava persona" a una Toga ormai in procinto di sparire. Al centro di un terreno desolato, ci sono soltanto Toga e Uraraka.

La villain è in piedi, ma sta soffrendo a causa degli effetti collaterali del suo quirk, avendo usato i poteri altrui troppo a lungo. Uraraka invece è a terra, quasi immobile, incapace di muoversi dopo aver usato al massimo il suo quirk per portare tutti in salvo. Toga inizia a far capire, con un discorso, che i sentimenti di Ochako sono arrivati a destinazione e così inizia a bere il suo sangue. L'intenzione della villain è di salvare la sua nemica, mostrandole la sua riconoscenza.

Con la trasformazione, Toga inizia una trasfusione di sangue, così da evitare il dissanguamento a Uraraka. Inoltre, è decisa a non farsi catturare e a vivere libera fino alla fine, come vuole lei, e non facendosi imprigionare o uccidere alla fine della battaglia dagli altri eroi. Abbracciate insieme, le due arrivano fino alla fine del capitolo con una Toga felice e sorridente che libera un uccellino nel cielo.

My Hero Academia sarà in pausa la prossima settimana, lasciando quindi ancora dubbi sulla piega di questa scelta.