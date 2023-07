My Hero Academia 395 data di uscita e teorie: la fine di un patto di sangue

Sono passati tanti anni dalla prima presentazione di Himiko Toga, un ingresso che ha segnato irrimediabilmente la League of Villain. Il nuovo corso di quest'organizzazione, partito dal momento della cattura di Stain, ha cambiato molto la storia di My Hero Academia. Ora però, con il manga verso la fine, tutti stanno trovando la loro conclusione.

Non sembra esserci redenzione per Himiko Toga, che per tanti capitoli ha dato il massimo sul campo di battaglia, sfruttando anche il potere di Twice per mettere in grande crisi gli eroi, che erano già in inferiorità numerica e morale. Tuttavia, l'ingresso in scena di Uraraka ha cambiato il corso della guerra di My Hero Academia, portando gli eroi verso una vittoria che non era affatto scontata e che potrebbe assestare uno dei colpi più importanti alla fazione dei criminali.

Lo scontro tra Uraraka e Toga è finito ed è ora di pensare a cosa succederà in My Hero Academia 395. Con i cloni di Twice che stanno scomparendo e con Toga che sembra aver finalmente trovato la pace interiore grazie alle parole di Uraraka, la guerra è destinata a prendere di nuovo una piega favorevole agli eroi. Con la scomparsa dei cloni di Twice, tutti possono tornare ad affrontare i normali villain senza temere attacchi alle spalle e ulteriori trasformazioni.

Inevitabilmente, sarà il momento di osservare cosa succederà su tutti i campi di battaglia dopo quest'importante colpo di scena. In questo modo, Horikoshi ne può approfittare per raccontare per bene cosa sta succedendo in posti che finora non sono stati toccati, o che non vengono approfonditi da tempo. My Hero Academia 395 arriverà su Manga Plus domenica 23 luglio.