My Hero Academia 395 spoiler e immagini: un finale di sangue e lacrime

L'amore trionfa sempre? Forse non in My Hero Academia e non con i villain. Himiko Toga ama tutto e tutti, si innamora facilmente di ogni cosa, eppure per lei la vita non è facile. Gli spoiler di My Hero Academia 395 con immagini raccontano del suo atto finale.

My Hero Academia 395 si intitola "Ciò che si nasconde oltre la mia felicità". Il capitolo inizia con tutti i cloni che svaniscono. Si intravedono alcuni di loro che si stavano dirigendosi verso la famiglia Todoroki, un altro era da Iida e un altro ancora da Hawks, verso il quale era stato puntato un coltello, con l'eroe sfregiato. Quando scompare, Hawks dice: "Bubaigawa era davvero una brava persona, vero, Himiko Toga?"

Inizia quindi una narrazione da parte di Toga, dicendo che il suo coltello le permette di diventare chi ama, quindi non avrebbe dovuto usarlo con odio. Si vede Toga in piedi accanto a Uraraka, che giace a terra insanguinata e ormai sull'orlo dello svenimento, ansimante e stanca. Toga si rende conto che Uraraka è esausta perché non ha annullato il suo quirk risvegliato finché tutti gli eroi non sono tornati a terra, così da non ferire nessuno. Toga guarda intorno a sé e vede tutte le persone che sono state ferite a causa sua e, allo stesso tempo, si ricorda delle parole di Ochako, ripensando anche al fatto di averla pugnalata.

Inizia così un discorso di Toga, con l'obiettivo di distruzione della League of Villain, del mondo da creare e quant'altro, ma ora non riesce a pensare ad altro che alle parole di Uraraka e di come voglia farla continuare a vivere. Così, inizia a bere il suo sangue. Toga si trasforma in Uraraka e, usando le sue armi e siringhe, prepara una trasfusione di sangue, così da bloccare il dissanguamento dell'eroina.

Il corpo di Ochako inizia a riscaldarsi, ma sa cosa succederà se le cose continuano così. Toga dice che Jin ha fatto la stessa cosa, usando un clone di lei per effettuare una trasfusione di sangue. Non ha più il sangue di Twice per creare nuovi cloni, ecco perché si è trasformata in Uraraka. La ragazza le dice di fermarsi, ma Toga inizia a suturare la ferita sullo stomaco, così da bloccare la perdita. Il discorso continua, con la villain che ringrazia ciò che ha fatto Uraraka: poteva semplicemente ucciderla o bloccarla, e invece ha deciso di provare a capire e a mettersi nei suoi panni, per trovare un accordo e un'intesa.

Toga inizia a svenire, ma vivrà per sempre come desidera, senza farsi arrestare, ma sacrificandosi e donando tutto il suo sangue a Uraraka. Il destino di Toga è segnato, le ultime pagine sono dedicate a lei, che insegue un uccellino felice, come la ragazza più felice e con il sorriso più bello del mondo, concludendo la sua storia in My Hero Academia.