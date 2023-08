My Hero Academia 396 e quella citazione a Bleach: l'avete notato?

My Hero Academia sta per giungere alla propria conclusione. Per motivi di salute dell'autore Kohei Horikoshi il manga è attualmente in pausa, ma i fan possono attendere i nuovi capitoli rileggendo quelli precedenti e scovando tutti gli easter egg presenti.

Che Kohei Horikoshi fosse un grande fan delle storie di supereroi i fan lo sapevano molto bene: sono tantissime le citazioni Marvel in My Hero Academia, soprattutto adesso che All Might ha sfoggiato la sua Batmobile e la sua armatura da Iron-Man.

Tuttavia, adesso una delle ultime citazioni che l'autore ha fatto durante il capitolo 396 è ancora più speciale, visto che richiama il manga di Tite Kubo Bleach! Lo scontro finale tra All For One e All Might è fra i più attesi dell'intera serie, così importante che La Brava, che ha fatto il suo ritorno nell'opera, ha deciso che il combattimento va assolutamente trasmesso in diretta streaming.

È qui che lo attiva con "Live...Stream!!!", proprio come i personaggi di Bleach chiamano i loro Bankai, come viene anche esplicitamente detto nella tavola in questione. Nel caso ve lo foste perso, @Baird9965 su Twitter ha ripubblicato la foto in questione.

Per chi non lo sapesse, un Bankai in Bleach è una trasformazione secondaria estremamente potente e difficile da maneggiare per gli Shinigami. È divertente il fatto che La Brava utilizzi proprio questa frase per trasmettere la lotta fra All Might e All For One, poiché molto probabilmente sarà uno dei momenti più importanti del Giappone, che si estenderà fino all'estero.

Precedentemente, i telegiornali trasmettevano solamente le vittorie e le sconfitte degli eroi, ma questo è un momento assolutamente nuovo, sia nel manga che nel mondo di My Hero Academia e chissà se quest'atto riuscirà a ridare fiducia nella società degli eroi, ormai decaduta.