My Hero Academia 396, data di uscita e teorie: cosa succederà al ritorno del manga?

Si è conclusa una lunga fase di My Hero Academia. C'erano alcuni eroi e villain che erano legati tra loro e, per questo, Kohei Horikoshi era costretto a occuparsi prima di queste connessioni, portandole a termine insieme ad alcuni campi di battaglia nella grande guerra tra eroi e villain che sta tenendo banco orami da anni.

Il sorriso di Toga non si è spento, grazie alle parole di Ochako Uraraka, ma la vita della villain sembra ormai sul punto di finire. La sua trasfusione di sangue terrà infatti in vita l'eroina, ma la villain è decisa più che mai a sacrificarsi per non vivere in un mondo che non la accetta. My Hero Academia saluta quindi questo personaggio, a meno di ribaltoni a sorpresa.

E adesso? My Hero Academia 395 potrebbe fare una panoramica del campo di battaglia. Con il capitolo 400 in vista, potrebbe essere il momento di vedere cosa stanno facendo gli altri protagonisti. Con la scomparsa dei Twice, infatti, cambia radicalmente la situazione. Molti giovani erano in difficoltà e adesso invece troveranno terreno fertile per dei contrattacchi, spazzando via la competizione dei villain dai campi di battaglia. Aizawa, Present Mic e Kurogiri sono altri personaggi fondamentali che devono trovare un riscontro nelle prossime pagine. Una volta osservate tutte queste situazioni, si potrà passare a Deku VS Shigaraki e alla condizione di Katsuki Bakugo.

Considerata la pausa del manga, My Hero Academia 395 tornerà domenica 6 agosto 2023 su Manga Plus e Weekly Shonen Jump.