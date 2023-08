My Hero Academia 396: la determinazione dell'eroe più forte di sempre

Negli ultimi tempi, il manga di My Hero Academia si è concentrato molto sulla situazione di Gunga. C'erano infatti due situazioni molto spinose da sciogliere in fretta da quell'area: una riguardava Dabi, pronto a farsi esplodere per incenerire tutto, la seconda invece Himiko Toga e la sua duplicazione infinita.

Adesso che Dabi è stato catturato e Himiko Toga sembra morta, My Hero Academia si può concentrare su uno scontro che aveva in ballo da parecchio tempo e che aveva messo in pausa per consentire lo sviluppo degli altri campi di battaglia. All Might è tornato a combattere e lo fa in My Hero Academia 396, intitolato "combattimento senza quirk". L'eroe capisce che potrebbe essere arrivato il suo momento, vista la profezia che fece Nighteye, ma lui è deciso a combattere e lo fa con una tuta su misura.

Un'armatura che parte dalla valigia lo copre su tutto il corpo, lasciando libero soltanto il suo sorriso, così che possa essere visto da tutti ma anche dal nemico che ha di fronte, All for One. Ed è proprio questo a infastidire il villain, che inizia lo scontro con un grande attacco a distanza, una lama di luce che fende tutto ma non lo scudo sferico che attiva All Might. Lo scudo resiste anche se l'armatura perde integrità, scendendo al 66%, ma ovviamente l'eroe non si scompone e anzi si lancia subito in aria utilizzando un tool chiamato Black Whip, col quale spara dei cavi che immettono elettricità nel corpo di All for One, la cui abilità rigenerativa si riduce.

Il villain non ha il tempo di fare altre mosse, dato che All Might usa una tecnica chiamata Cellophane e poi colpisce All for One con uno Shoot Style Smash. L'eroe vive e combatte, e lo farà fino alla fine, a prescindere dal suo destino.