My Hero Academia 396: Red, la difesa totale della Batmobile di All Might

Mentre in rete trapelano i primi spoiler per My Hero Academia 367, in uscita su MangaPlus la prossima domenica a causa della pausa di Weekly Shonen Jump, il capitolo 396 continua a sorprendere il pubblico di lettori per via delle numerose citazioni ai comics americani lasciate in bella vista dall'autore Kohei Horikoshi.

Venti minuti prima che Ochaco Uraraka fermasse la Sad Man's Parade di Himiko Toga, Toshinori Yagi aveva bloccato il cammino indisturbato di All For One verso il suo erede Tomura Shigaraki. Se i due villain dovessero riunirsi, sulla società giapponese calerebbe definitivamente l'oscurità, ma l'ex Simbolo della Pace è disposto a tutto pur di non lasciare che ciò accada.

In My Hero Academia 396 la determinazione di Yagi riporta in battaglia l'eroe più forte di sempre, All Might. Purtroppo, Yagi ha perduto il One For All per sempre e di conseguenza non è più in grado di usare la Muscle Form. Quello che scende in battaglia, è solo un All Might in versione meccanizzata.

La mech suit usata da All Might in My Hero Academia 396 è una chiara citazione a Iron Man, ma questo non è l'unico easter egg dedicato al comics americano. La Batmobile su cui All Might viaggiava durante la fase oscura del post guerra con i villain, si trasforma nella sua ultima arma difensiva.

Hercules non è solamente un mezzo ipertecnologico su cui spostarsi, ma come già dimostrato in precedenza, con All Might che sopravvisse all'attentato di alcuni villain solo grazie alla struttura dell'auto, è anche un sistema difensivo corazzato. Mecha All Might si difende infatti da un pesante attacco di All For One grazie a Red, sostanzialmente una trasformazione di Hercules in un resistentissimo scudo difensivo che omaggia anche l'allievo Red Riot.