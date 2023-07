My Hero Academia 396 potrebbe finire in un modo diverso: ecco come

My Hero Academia ha visto morire uno dei personaggi più amati del proprio manga: sebbene facesse parte della fazione cattiva, della Lega dei Villain, Himiko Toga ha catturato i cuori del pubblico con il proprio passato strappalacrime e la sua bontà d'animo e purezza.

Le tristi reaction dei fan di My Hero Academia hanno dimostrato quanto il pubblico ci tenesse a questo personaggio così controverso, il quale ha lasciato un segno indelebile nella storia principale della serie.

Himiko Toga era ad un passo dalla totale redenzione, ma all'ultimo ha deciso di salvare la propria amica Ochaco Uraraka, utilizzando il proprio quirk per farle una trasfusione di sangue. Tuttavia, la scelta è motivata dal fatto che la villain, anche dopo il cambio di mentalità, avrebbe dovuto affrontare la galera per i crimini commessi, e anche se Uravity l'ha completamente perdonata, non si può dire lo stesso per la legge.

Tuttavia, è anche vero che nel capitolo 395 non si è ancora vista la morte fatale di Himiko e potrebbe essere salvata all'ultimo minuto, prima di esaurire tutto il proprio sangue. Con il nuovo modo di utilizzare la propria unicità, la ragazza potrebbe facilmente reinserirsi nella società degli eroi, anche nel caso ricevesse una forma di libertà vigilata.

Tecnicamente, dal momento che il colpo che ha ricevuto Uravity sarebbe risultato fatale, è quasi certo che Himiko termini tutto il proprio sangue per soccorrerla. Nonostante ciò, non è mai detta l'ultima parola, dopo tutto My Hero Academia è pur sempre uno shonen, e vista la grande popolarità di Toga Kohei Horikoshi potrebbe decidere di salvare la villain.