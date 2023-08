My Hero Academia 396: come Midoriya ha cambiato per sempre All Might!

Nel capitolo 396 di MHA abbiamo visto tutta la determinazione di All Might contro il suo acerrimo nemico All For One. Ciò che in molti hanno notato è che l'eroe, un tempo individualista e superbo, ha messo in pratica delle tecniche e strategie imparate proprio dal suo allievo e successore Midoriya, mostrando di essere quindi cambiato.

Uno degli scontri cruciali del manga, che vede protagonisti due leggende del mondo di MHA, ci svela come Toshinori Yagi abbia cambiato completamente stile di combattimento e mentalità durante questo duello: finalmente ha capito di aver bisogno degli altri, di poter apprendere da loro e lo vediamo sotto molti punti di vista.

Ha deciso innanzitutto di utilizzare ogni sorta di strategia e trucco per battere il proprio avversario, senza l'impulsività e arroganza che lo contraddistingueva. Utilizza un colpo molto simile a quello inventato da Midoriya: si tratta del Full Cowl - Shoot Style, che vediamo alla fine del capitolo. Inoltre Toshinori commissiona un'armatura a Melissa Shield che si rivelerà essere piena di armi e abilità che si ispirano ai poteri degli studenti della Classe 1-A, dando valore al "gioco di squadra", così come avrebbe fatto Deku. All Might privo del potere che aveva in precedenza ha imparato a pensare come il suo allievo, a colmare il gap tra il suo livello e quello di All for One con la testa, più che con la forza, che non è più paragonabile a quella che possedeva in precedenza.

E voi cosa ne pensate di questo avvicinamento di Toshinori Yagi al suo allievo? Che sia la conclusione perfetta di un cerchio che si chiude? Per restare aggiornati sugli avvenimenti del manga non perdetevi la data d'uscita e le teorie del capitolo 397 di My Hero Academia.