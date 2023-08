My Hero Academia 396, All Might diventa come un personaggio di Vigilantes: il parallelismo

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia hanno risolto diversi conti in sospeso, come la storia fra Himiko e Ochaco che ha visto un sacrificio inaspettato, e adesso anche la grande faida fra All for One e All Might sta per concludersi.

Anche senza il grandioso One For All, All Might è pronto ad affrontare la sua sfida finale: tuttavia, questa scena è estremamente simile al manga spin-off di Vigilantes . All Might può ancora combattere con la sua armatura da battaglia per far guadagnare tempo a Deku, com'è successo con Knuckleduster e Koichi/The Crawler di Vigilantes.

All Might e il vigilante in stile Batman Knuckleduster non si sono quasi mai incrociati nell'ampio universo di My Hero Academia e non si sono ispirati direttamente l'uno all'altro, ma hanno alcuni parallelismi significativi.

Entrambe sono potenze orientate al corpo a corpo che affermano le strade al sicuro, senza bisogno di aiutanti o amici che li aiutino, ma non potrebbero continuare così per sempre. Anche Knuckleduster, che alla fine ha perso il suo Quirk , ha dovuto cercare un erede, ma sia lui che All Might, sebbene fossero entrambi pronti a ritirarsi e abbandonare la scena, hanno ancora dei conti in sospeso.

Anche se Deku si imbatte in questo combattimento e si preoccupa che All Might possa morire, senza dubbio il piccolo erede si sentirà ispirato dall'ex eroe numero uno e riprenderà esattamente da dove egli si era interrotto; Koichi potrebbe fare lo stesso con Knuckleduster in Vigilantes.

My Hero Academia 396 ha citato Bleach in una simpatica scena e non è l'unica citazione presente. Kohei Horikoshi si sta impegnando nel rendere questo finale di serie il più memorabile possibile. Al momento, My Hero Academia e altri manga sono in pausa e non si sa quando torneranno attivi.