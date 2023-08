My Hero Academia 396: può ancora migliorare questo personaggio! Ecco come

Nel recente capitolo 396 di My Hero Academia, All Might ha sfoggiato vari oggetti di supporto per bloccare All For One. La sua attrezzatura e le sue tecniche prendono il nome dai Quirks ed Hero dei suoi studenti, tra cui Black Whip, Chargebolt, Cellophane, Sugarman e Shoot Style Smash.

Questo è uno dei momenti più emozionanti di questa parte finale poiché rappresenta, in modo simbolico, il modo in cui l'ex eroe 1# abbia imparato dai suoi studenti tanto quanto loro abbiano imparato da lui.

Tuttavia, se volessimo focalizzarci su altro, il nome di Sugarman spicca fra gli altri nominati da All Might proprio perché questo personaggio non ha avuto nessuno sviluppo importante in My Hero Academia.

Rikido Sato è il meno considerato della sua classe, senza momenti epici, drammatici o emotivi e adesso che il manga è nel suo arco finale, potrebbe non avere nessun altra occasione di essere sotto i suoi riflettori. MHA deve ancora terminare annunciare, perciò staremo a vedere.

Tutti gli studenti di My Hero Academia, tranne Sato, hanno fatto qualcosa per piacere al pubblico e restare memorabili: aldilà degli amici più intimi di Deku che sono molto spesso presenti, ossia Katsuki Bakugo , Shoto Todoroki, Ochako Uraraka, Tenya Ida, Tsuyu Asui ea tratti Minoru Mineta, anche altri hanno avuto il loro momento per brillare.

Non c'è nemmeno bisogno di sferrare una mossa finale per poter restare nel cuore dei lettori, ma basterebbe fare qualcosa di fondamentale per sconfiggere il cattivo. È stato così per personaggi come Eijiro Kirishima , Fumikage Tokoyami, Kyoka Jiro, Koji Koda, Denki Kaminari, Momo Yaoyorozu e Mezo Shoji. Yuga Aoyama è stato rivelato come traditore; Toru "Invisible Girl" Hagakure ha mostrato il proprio viso al pubblico in un momento estremamente emozionante.

Al contrario, Sato oltre ad essere poco considerato è anche estremamente debole in quelle poche volte che viene mostrato il proprio potere. Al momento, Sugarman si trova con altri eroi sottosviluppati della 1-A, come Tailman (Ojiro) e Cellophane (Sero), rendendo un suo sviluppo ancora più difficile. Dovrebbe solo stupire i lettori con un intervento all'ultimo minuto per salvare le proprie sorti e se portasse con se anche questi altri due personaggi, ancora meglio.