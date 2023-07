My Hero Academia 396: QUEL personaggio è davvero morto?

La vita può prendere percorsi inspiegabili e imprevedibili ma, nel mondo di My Hero Academia, anche il quirk con cui si nasce può essere un forte fattore di discriminazione. Chi è orientato alla distruzione, diventerà sicuramente una minaccia per la società. A questo si possono aggiungere problemi di natura psicologica e ambienti non sani.

Chi ha vissuto in questi ambienti non sani è Himiko Toga, la liceale assassina che ha scelto di non avere mai un nome da villain, ma di essere solo e soltanto sé stessa: una liceale che era in cerca dell'amore, infatuatasi più e più volte di uomini, donne, animali, oggetti e tanto altro ancora, ma che non è mai stata davvero ricambiata, a partire dai suoi genitori. La storia della giovane in My Hero Academia poteva cambiare radicalmente se fosse stata accettata nonostante il suo quirk, ma è tardi per vedere una Himiko Toga eroina.

Tuttavia, anche lei si può prodigare per gli altri, come si vede in My Hero Academia 396, dove decide di salvare la vita di Ochako Uraraka. La sua avversaria sta perdendo tanto sangue a causa della profonda ferita alla pancia, causata proprio dal colpo inferto da Toga con il coltello. Per aiutarla, si trasforma in lei e decide di effettuare una trasfusione di sangue. Himiko Toga è decisa a morire così com'è, senza farsi catturare o giustiziare a morte dagli altri heroes. Questa donazione verrà portata a termine?

Dalle ultime pagine di My Hero Academia 396 sembra proprio di sì: Himiko Toga sta per morire, con le due ragazze accasciate una di fianco all'altra. Il pensiero della villain è unicamente diretto a fare qualcosa che assicuri una vita ancora lunga a Ochako, e per questo è decisa nel sacrificarsi completamente. Anche gli ultimi pensieri di Himiko Toga sembrano portare a questa direzione.

Sicuramente c'è ancora del margine per salvarla, e i prossimi capitoli di My Hero Academia potranno decretare definitivamente il fato della villain ma, in questo momento, è lecito pensare che Himiko Toga sia morta.