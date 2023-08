My Hero Academia 396 spoiler e immagini: colui che darà tutto per tutti

Il finale di Himiko Toga ha portato un grande avanzamento sul campo di battaglia. La scomparsa dei cloni darà una grossa mano agli eroi, ma adesso è il momento di occuparsi di altro con gli spoiler di My Hero Academia 396 con immagini.

Il capitolo 396 si intitola "uno scontro senza quirk". Il capitolo parte 20 minuti prima che i cloni di Toga spariscano, con All Might che ricorda le parole di Nighteye e capisce che il villain che veniva menzionato in quella previsione era probabilmente All for One. Se la profezia non si è ancora avverata, allora vuol dire che si riferisce a questo scontro.

La macchina poi si trasforma in un'armatura che copre tutto il suo corpo ad eccezione della bocca. Dopotutto, le persone che sorridono sono le più forti. L'armatura è chiamata "Armored All Might" e replica il suo costume da eroe, includendo anche i famosi capelli che sono delle antenne, ma anche il mantello. All Might chiede alla sua macchina, Hercules, di iniziare a registrare lo scontro, e poi inizia a parlare con Tsukauchi. La Brava vede l'opportunità di ottenere qualche visualizzazione e vuole iniziare immediatamente lo streaming, ma i poliziotti sono contro questa scelta. La Brava però inizia a farlo lo stesso.

Tsukauchi ricorda il momento in cui All Might ha lasciato la sala di comando, dicendo che si sarebbe unito alla lotta, e si chiede perché ha scelto dove andare a morire, anche perché è impossibile affrontare All for One senza un quirk, nonostante tutti gli strumenti di supporto che ha con sé. Tsukauchi dice a La Brava di fermare lo streaming perché potrebbe essere controproducente per tutti vedere un grande eroe massacrato per guadagnare appena qualche secondo.

All for One sa benissimo che perdere tempo lì è inutile, ma appena vede All Might e il suo sorriso inizia a perdere il controllo e si getta contro di lui. All Might inizia a correre e urla "Hercules! Red!" e la macchina si trasforma in uno scudo che lo protegge da un attacco elettrico di All for One. Hercules lo avvisa che il 66% dello scudo è stato distrutto e che non potrà proteggerlo da un altro attacco, ma All Might continua a sorridere. Il raggio ha distrutto il braccio di All for One, ma questo si rigenera.

Dice ad All Might che questo modo di combattere è possibile soltanto perché ha ottenuto il One for All. Ma, appena riprova ad attaccare, fuoriescono dei cavi dalle braccia dell'armatura. All Might urla "Black Whip" e lo afferra, per poi iniziare una scarica elettrica che rallenta la rigenerazione del villain. All Might inizia a ripensare a momenti passati mentre la macchina si aggancia alla gamba dell'eroe e lo spinge in avanti.

La Brava prende in giro Tsukauchi dicendo che niente di tutto ciò che diceva è successo. Tutto va bene, se All Might può combattere anche solo un pochino. Tsukauchi ripensa a una frase dell'eroe "Amico mio, ci conosciamo da tanto tempo, quindi dovresti saperlo. Io non entro in una battaglia pensando di perdere". All Might dà un calcio volante a All for One con uno Shooting Style Smash, concludendo il capitolo di My Hero Academia.