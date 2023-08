My Hero Academia 396: torna All Might? Una sfida meccanizzata con All For One

My Hero Academia ha concluso un'altra delle sue grandi battaglie ed è ora pronto a voltare pagina. Questa volta l'Atto Finale dell'opera di Kohei Horikoshi ci riporta a una sfida che era già stata preparata in precedenza. All Might ha fatto il suo ritorno? Comincia un combattimento meccanizzato con All For One.

In My Hero Academia 386 Toshinori Yagi era pronto a combattere con una mech suit per impedire ad All For One di raggiungere Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki ed esattamente dieci capitoli dopo questo scontro ha finalmente inizio.

My Hero Academia capitolo 396 torna indietro di 20 minuti, prima che i cloni di Twice scomparissero. Yagi ricorda le parole dell'amico Nighterye, chiedendosi se All For One sia il cattivo che lo ucciderà. Lungimirante, All Might trasforma l'auto Hercules in una tuta da combattimento meccanizzata che fa il baffo a quella di Iron Man. Una versione mecha di All Might ingaggia All For One a duello, una sfida che sarà trasmessa in tutto il mondo grazie alla tuta e alle abilità di La Brava.

Furioso per il sorriso di All Might, e convinto che gli basteranno pochi secondi per abbatterlo, in My Hero Academia 396 All For One si lancia subito in un poderoso attacco. L'Hercules di All Might non resisterà a un altro colpo, ma è proprio qui che osserviamo il genio del Simbolo della Pace. Dall'armatura meccanizzata escono dei cavi che ricordano il Black Whip. Questi, accompagnati da una forte scossa di corrente immobilizzano All For One, che cade nel piano dell'eroe.

Dopo tante battaglie, All Might conosce bene il modo di lottare di All For One, che si basa sul rubare i Quirk ai suoi avversari. Questo non funzionerà con lui, ormai privo del One For All. L'armatura Hercules è stata progettata da David e Melissa Shield e garantirà ad All Might una vittoria in cui l'ex Simbolo della Pace crede ciecamente.