My Hero Academia 397 approfondisce il passato fra All Might e Nana Shimura

My Hero Academia è in uno dei momenti più importanti e attesi dal proprio pubblico con la lotta fra All Might e All for One. Il manga ha svelato una scena essenziale del passato dell'ex eroe numero uno prima ancora che ottenesse il famigerato One for All.

All Might sta procedendo una battaglia senza il proprio quirk: sebbene questo possa essere un notevole svantaggio, l'eroe ha con se un arsenale meccanico da far invidia ad Iron Man, grazie all'aiuto di Melissa Shield resa canonica in My Hero Academia . Non solo, l'eroe conosce bene i punti deboli del suo rivale e la lotta potrebbe avere una svolta davvero decisiva.

Toshinori, comprensibilmente, nel recente capitolo 297 sta pensando al proprio passato senza unicità, quando era ancora un giovane ragazzo senza alcuna esperienza, in compagnia della sua insegnante Nana Shimura , settima portatrice del One for All.

Mentre un giovane Toshinori cercava di sconfiggere un gruppo di cattivi con un tubo di piombo, Nana gli chiede cosa cercasse di fare con quell'aggeggio. Quello fu il primo momento in cui i due ebbero una conversazione e la donna, che ha notato la sua audacia e il suo coraggio, ne parlò successivamente con il suo amico Gran Torino .

La scena è un po' malinconica e va assolutamente rivista nel tweet al termine dell'articolo. Inoltre, questa ricorda ai fan che forse questo personaggio potrebbe morire in My Hero Academia . Continuando il flashback, Nana afferma che se un giorno morisse - cosa accaduta nel presente della serie - potrebbe comunque incontrare di nuovo il suo allievo all'interno del One for All . Un segno che All Might e la sua maestra potrebbero presto incontrarsi di nuovo?