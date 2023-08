My Hero Academia 397 data di uscita e teorie: la battaglia dei più forti

È giunto il momento di dire addio all'eterna sfida tra due giovani ragazze, i cui destini si erano incrociati presto in My Hero Academia. Anche Kohei Horikoshi ha salutato Uraraka e Toga, un legame che ormai è finito. Resta però un'altra situazione da sciogliere, che porta leggermente indietro nel tempo rispetto agli ultimi avvenimenti.

Mentre Dabi combatteva con la famiglia Todoroki e Uraraka affrontava Toga per eliminare i cloni di Twice, c'era un'altra grande battaglia fondamentale nella guerra di My Hero Academia. Lontano dagli occhi indiscreti di tutti, All Might aveva deciso di affrontare il suo eterno nemico All for One. Ringiovanito, quest'ultimo deve recarsi quanto prima possibile da Shigaraki, così da poter accelerare il processo di fusione, prima di morire per gli effetti del quirk di Eri.

My Hero Academia 397 racconterà di All Might VS All for One, l'ennesima sfida tra i due e che sarà, in ogni caso, l'ultima e stavolta definitivamente. I due tra i personaggi più forti di My Hero Academia però stanno per morire. Infatti il presagio di Sir Nighteye sta per compiersi senza alcun dubbio, con l'eroe che andrà incontro alla sua fine per guadagnare minuti preziosi, così da obbligare il villain a regredire sempre di più a uno stato infantile, fino a sparire. All Might si è già lanciato all'attacco e lo farà ancora, grazie a un'armatura costruita appositamente.

Finora, l'eroe ha sfoderato tanti attacchi ispirati a quelli dei suoi allievi, in particolar modo Deku, e potrebbe fare lo stesso nel prossimo capitolo. Tuttavia c'è da attendersi anche la risposta del nemico: All for One non resterà a guardare e a subire, con le ultime pagine che potrebbero raccontare il suo contrattacco. My Hero Academia 397 verrà pubblicato su Manga Plus il 20 agosto 2023.