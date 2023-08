My Hero Academia 397: All Might non perde la sua lingua tagliente in questo combattimento

All Might, da quando perse la propria unicità, il One for All, si ritirò completamente come eroe. Ad oggi con diversi anni di distanza vediamo di nuovo Toshinori in battaglia contro All for One nel capitolo 397 del manga di My Hero Academia.

My Hero Academia ha mostrato All Might tornare in campo solo per dare un vantaggio ai propri studenti, a cui si aspetterà la responsabilità di dare il colpo di grazia al villain All for One . L'ex eroe numero uno ha sfoggiato una tuta meccanica pensata esattamente per quest'ultimo combattimento ed è pronto a lottare per la propria vita.

All Might, al momento nel manga di My Hero Academia , è solo un diversivo, affinché i ragazzi si preparino al meglio per l'imminente lotta, tuttavia sembra che si sta divertendo molto. Gli insulti che Toshinori ha mandato al suo acerrimo rivale sono estremamente raffinati : "Devo dire che mi sembra sbagliato. Eccomi qui, che ho superato i 50 anni, a picchiare a sangue un ragazzo indifeso! Anche qualsiasi Signore dei Demoni in persona sarebbe inorridito! Essere picchiato da un uomo Senza Quirk? Voglio dire, davvero?"

I fan possono finalmente godersi una lotta come si deve con protagonista il più grande degli eroi e simbolo della pace, sebbene non abbia con se il suo iconico One for All . La fine di All Might è stata predetta da parecchio nella storia di MHA, grazie all'utilizzo del quirk di Sir Nighteye , ex protetto del grande supereroe. Toshinori ha rischiato molte di morire durante il corso di questa serie shonen e potrebbe essere arrivato il momento. Anche questa interazione di Nana Shimura in My Hero Academia potrebbe star a significare una sola cosa.