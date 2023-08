My Hero Academia 397, primi spoiler: la resa dei conti

È arrivato il grande momento, e All Might si è preparato a dovere per affrontare il suo più acerrimo nemico. Gli spoiler di My Hero Academia 397 raccontano cosa sta succedendo su questo nuovo campo di battaglia.

Il capitolo 397 di My Hero Academia si intitola "è ora di pulizie". Ci sono tanti pensieri in questo capitolo, a partire da All Might, che pensa che non è orgoglioso di sé stesso dato che, in 55 anni di vita, è arrivato a dover picchiare un ragazzino. Però vuole sfruttare tutta la rabbia intensa del nemico e fargli assaggiare l'ultimo brandello di One for All. Ed è convinto che, più lo colpirà, più il nemico si dimenticherà del resto, con le provocazioni che continuano per distrarlo e tenerlo a bada.

All for One però, dall'altra parte, pensa di potercela fare. Non è All Might che ha interrotto il suo cammino a metà strada, è il villain che ha deciso di affrontare il suo avversario e distruggerlo, nonostante quell'armatura che ha indossato, che viene reputata una semplice "busta dell'immondizia", ed è pronto a eliminarla, dato che gli strumenti di supporto agli hero non possono essere spinti al limite.

All Might è d'accordo e pensa a un momento passato con Nana Shimura, dove si vede lui che non ha ancora un quirk e che ha con sé soltanto una mazza di metallo. Nana gli chiede se davvero voleva provare a fermare qualcuno con quella ferraglia. Nel presente, il capitolo di My Hero Academia si conclude con All for One che inizia a dare sfogo ed è pronto per fare pulizia, convinto che ciò che sta facendo All Might non lo fermerà dal suo piano.