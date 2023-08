My Hero Academia 397: una tattica riuscita con successo

È tornato All Might anche se non a piena potenza. Quel Toshinori Yagi sempre muscoloso e sorridente ha lasciato ormai da tempo lo spazio a quello mingherlino, che è diventata la vera versione del personaggio in My Hero Academia sin da quando ha sfruttato tutto ciò che gli rimaneva del One for All nello scontro a Kamino contro All for One.

Adesso è tempo dell'ennesimo round tra i due che hanno rappresentato per tanto tempo il male e la giustizia. All for One contro All Might, e stavolta le cose sono nettamente diverse. All Might sta usando dei supporti per eroi e sta continuando ad affrontare il villain in My Hero Academia 397, un capitolo composto soltanto da sette pagine. Nonostante ciò, c'è tanta azione e sostanza: si parte subito con All for One che decide di dare sfogo ai propri poteri, combinando diversi quirk che creano una devastante onda d'urto.

All Might si difende con un altro supporto ispirato ai suoi allievi, il mantello Dark Shadow, con l'armatura che ha quindi assorbito gran parte dei danni, ma intanto l'eroe ha subito la lacerazione del polso sinistro. Nonostante ciò, l'armatura riesce ancora a funzionare anche senza l'integrità al 100%, e decide di sfruttare quindi la piena mobilità. All for One afferma di non essere caduto nella trappola nemica e di avere abbastanza tempo per occuparsene, ma All Might si lancia in aria e lo affronta a viso aperto, senza temere nulla, convinto che la sua tattica stia funzionando.

Dopo questo vigoroso scambio di colpi, si conclude questo breve capitolo di My Hero Academia. Chi vincerà tra i due?