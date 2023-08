My Hero Academia 398 data di uscita e teorie: la morte del più grande degli eroi?

Sta per arrivare il fatidico momento, un momento che era stato predetto da tempo. E lui l'ha accettato, come fanno soltanto i più grandi. All Might ha indossato l'armatura e si è parato di fronte a All for One, il suo nemico di vecchia data che ora sta subendo la trasformazione a ritroso, che lo ha riportato all'apice in My Hero Academia.

Osare affrontarlo e andare incontro alla morte è per pochi, ma All Might ha deciso di sventolare il guanto di sfida, colpendo immediatamente il suo nemico. E infatti, la reazione di All for One fa capire che è stato tutto un successo. Il capitolo 397 di My Hero Academia ha mostrato un villain che si è alterato e ha iniziato a lanciare attacchi su attacchi davvero potenti, mescolando più quirk contemporaneamente. All Might sta subendo, ce la farà?

Lo scorso capitolo di My Hero Academia è stato parecchio breve, di appena sette pagine, con Kohei Horikoshi che ha avuto evidentemente dei problemi di salute e non è riuscito a fare di meglio. Ce la farà a realizzare un capitolo completo? Come sarà My Hero Academia 398? Allontanarsi da questa situazione sarebbe sicuramente un controsenso e quindi anche nel prossimo capitolo ci sarà All Might VS All for One. L'armatura dell'eroe ormai sta venendo ridotta a brandelli e gli resta davvero poco tempo a disposizione.

A seconda di quante pagine ci saranno, potremmo già vedere la fase finale della vita di All Might, nel momento prima della sua morte. My Hero Academia 398 arriverà su Manga Plus domenica 27 agosto.