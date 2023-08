My Hero Academia 398: All Might è potente, ma quale sarà il suo destino?

Da quando All Might ha utilizzato tutto il One For All ha avuto un ruolo minore come eroe. Durante la guerra finale di My Hero Academia, All Might si è assunto la grande responsabilità di distrarre la sua ex nemesi, All For One, finché Deku non riuscirà a sconfiggere Shigaraki.

Ciò che rende la battaglia fra All Might e All For One così avvincente è la profezia che ancora incombe per il Simbolo della Pace. Molto prima di passare il One For All a Deku, All Might ha ricevuto una terribile previsione da Sir Nighteye, il suo ex protetto.

Apparentemente, se avesse continuato sulla via dell'eroismo temerario, un giorno sarebbe morto in una battaglia contro un terribile cattivo. Quando vide per la prima volta l'inaspettata forma più giovane di All For One, All Might ricordò la profezia e capì perché Sir Nighteye non avesse riconosciuto il suo più grande nemico, come lui stesso difficilmente avrebbe potuto.

Nonostante la profezia predicesse la sua morte, All Might non combatte All For One come una semplice distrazione. Proprio come ogni volta che si è vestito per combattere i cattivi come Simbolo della Pace, All Might ha intenzione di sconfiggere All For One, che è probabilmente nella sua forma più potente.

La fiducia di All Might nella sua vittoria è stata rafforzata da Deku che è riuscito a sopravvivere a una profezia simile di Sir Nighteye mentre stava combattendo contro Overhaul. Dopo quell'incidente, All Might fece un patto con il suo allievo di non sedersi e accettare passivamente il destino che gli era stato dettato, ma di trasformarlo con le sue stesse mani in un esito favorevole.

La tuta meccanica corazzata di All Might è un elaborato oggetto di supporto che è stato mascherato da macchina nera, che ha guidato l'arco narrativo di Dark Deku. La tuta è stata creata da Melissa Shield, secondo le specifiche che All Might le ha inviato, conferendole abilità che solo lui comprende.

Da quando si è ritirato dopo l'incidente di Kamino, All Might ha faticato a trovare il suo scopo. Per tanto tempo, tutta la sua identità era stata il simbolo della pace. Un flashback ha rivelato una conversazione con Nana Shimura durante il loro primo incontro.

Il settimo possessore del One For All è rimasto colpito non solo dal suo impegno nel diventare un simbolo di pace, ma anche dal fatto che era disposto ad assumersi questa responsabilità senza l'aiuto di alcun Quirk. Anche se All Might aveva dimenticato il suo valore, lo stesso spirito che Nana Shimura riconobbe persiste in lui.