My Hero Academia 398: la nascita del Simbolo della Pace

L'attuale mini saga dell'Atto Finale di My Hero Academia mette in contrapposizione Toshinori Yagi, tornato a combattere pur non possedendo la sua Muscle Form e il suo One For All, con il nemico di sempre All For One. Armored All Might sembra avere i minuti contati.

In My Hero Academia 397 la tattica dell'eroe riesce con successo e il successivo capitolo dell'opera prosegue proprio da quel momento. Il bolide ipertecnologico Hercules offre un nuovo oggetto di supporto a Yagi, una specie di siringa contenente un acido che continuerà a propagarsi nel corpo del nemico corrodendolo dall'interno.

My Hero Academia 398 torna poi indietro fino al tempo in cui Toshinori Yagi era un semplice studente e Nana Shimura la Vestigia di One For All. In questo flashback vediamo il futuro All Might supplicare per diventare uno studente di Shimura, che però non sembra intenzionata a mettere in pericolo la vita di un senza Quirk. Questo, almeno, fin quando le parole di Yagi non fanno breccia nel suo cuore. Quel ragazzo senza Quirk voleva diventare un Simbolo di Pace affinché la società potesse cominciare a sorridere senza paura della criminalità.

Il capitolo 398 di My Hero Academia torna quindi al presente, sottolineando il dualismo tra Yagi e Izuku. Armored All Might viene scagliato via, e la battaglia con All For One si avvicina all'UA. Come se ciò non bastasse, con l'armatura quasi totalmente disintegrata, All Might è ormai sul punto di collassare a causa delle gravi ferite subite. Il dovere dell'ex Simbolo della Pace è stato tuttavia compiuto. All For One è ulteriormente ringiovanito, fino quasi ad avere l'età dei protagonisti. Spinto da questa scoperta, All Might ritrova motivazione.

Hercules lancia gli ultimi oggetti di supporto a disposizione e con una risata quasi isterica Armored All Might si rilancia all'attacco di All For One. Se dovesse riuscire a colpirlo nuovamente, il Villain potrebbe ringiovanire al punto di diventare un bambino. Dall'altra parte del campo di battaglia, a causa dei ricordi condivisi dalle Vestige, Shigaraki e Deku si accorgono che i loro maestri si stanno sfidando.