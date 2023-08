My Hero Academia 398: la vera determinazione degli eroi

Il finale di My Hero Academia è vicino. Kohei Horikoshi si è dedicato, negli ultimi mesi, ad alcune battaglie fondamentali che era obbligatorio risolvere. Adesso, è in scena un altro di questi combattimenti, che vede contrapporsi un All Might oramai debole ma determinato e un All for One al suo apice fisico.

Lo scontro sta proseguendo, ma My Hero Academia 398 comincia con un frammento dal passato. Un flashback di All Might con Nana Shimura illustra i desideri di un ragazzo che eroe ancora non era. In un Giappone in rovina e semi distrutto, c'è questo ragazzo orfano e senza quirk che sogna di diventare un simbolo, una persona che possa ispirare tutto il paese con il suo sorriso. Nana Shimura rimane colpita dall'atteggiamento di questo giovane che si aggirava per le strade con un semplice tubo di ferro come arma.

Nel presente, All Might è scatenato: grazie alla sua auto, colpisce All for One con un acido che ricorda quello di Mina Ashido. Continua poi con gli attacchi e, nonostante alcuni colpi ricevuti che hanno fatto danni alle costole e alle gambe, si rialza in piedi implementando degli strumenti che ricordano il quirk di Tenya Iida e quelli di Ochako Uraraka. All for One intanto, per liberarsi dell'acido e di tutto ciò che lo sta danneggiando dall'interno, si rigenera sempre più velocemente, diventando sempre più piccolo.

All Might se n'è accorto e la cosa lo rende ancora più determinato, mentre trascina il nemico più lontano dalla Yuei. E proprio nella scuola stanno combattendo Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki, protagonisti delle ultime due pagine di My Hero Academia insieme ad All for One e All Might.