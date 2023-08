My Hero Academia 399, data di uscita e teorie: manca poco alla morte più onorevole

Ci si avvicina al capitolo 400 di My Hero Academia, un capitolo che potrebbe essere una storia settimanale come un'altra oppure raccontare uno dei momenti chiave del manga. La narrazione, con il percorso intrapreso, sta infatti portando a conoscere meglio il passato di All Might, con qualche scampolo di ricordo inserito qua e là.

Prima di raggiungere la cifra tonda è però necessario passare da un altro capitolo, il 399. Al momento, la battaglia sembra bloccata per i due contendenti, tuttavia All for One ha tantissime risorse, mentre All Might sta finendo le proprie e sta subendo sempre più ferite. La disparità di forza è visibile in ogni tavola, eppure l'eroe più forte di tutti i tempi in Giappone e nel mondo non arretra, tentando il tutto per tutto così da tenere bloccato il proprio nemico per quanto più tempo possibile.

E così, My Hero Academia 399 sarà un tassello importante che porterà alla morte di All Might. È probabile che il mangaka abbia preso la decisione di realizzare un avvenimento così importante nel numero 400, cosa che può dare un significato maggiore all'evento. Di questo passo, però, lo scontro sarà diretto alla sua fase finale, con All Might che perderà quasi completamente l'armatura e le forze, viste le ferite già subite, alle quali se ne aggiungeranno altre. All for One potrebbe scatenare ulteriore potere con la combinazione dei suoi quirk, al costo di regredire più velocemente.

My Hero Academia 399 sarà disponibile su Manga Plus domenica 3 settembre 2023 in inglese e altre lingue.