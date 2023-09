My Hero Academia 399: Hagakure sfoggia la sua mossa più potente!

My Hero Academia si è fatto strada attraverso i combattimenti finali tra eroi e cattivi con i suoi ultimi capitoli, e il nuovo capitolo del manga My Hero Academia si sta preparando per la mossa finale di Toru Hagakure!

Mentre My Hero Academia continua a mostrare gli scontri chiave finali tra eroi e cattivi, alcune sono giunte al proprio termine. Lo scontro finale tra All Might e All For One continua e per adesso il focus della serie si è spostato su un altro enorme campo di battaglia e lotta.

I fan ancora si chiedono se conosceranno mai l'identità del padre di Deku oppure se questo quesito che il pubblico ha sin dagli albori dell'opera non avrà mai una risposta concreta, tuttavia al momento l'attenzione del creatore Kohei Horikoshi sembra che stia su qualcos'altro.

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia hanno rivelato che la nuova armatura di All Might è stata ispirata da ciascuno degli studenti eroi di Classe 1-A che ha vegliato per tutto questo tempo e il nuovo capitolo della serie rende questo più reale di quanto non lo sia mentre usa una tecnica ispirata al quirk Navel Laser di Yuga Aoyama.

È qui che il capitolo 399 sposta l'attenzione su ciò che sta accadendo ad Aoyama in quel momento: lui e Hagakure si sono uniti per una mossa piuttosto potente contro un cattivo davvero potente e cattivo Kunieda, il quale ha spazzato via tutti tranne Aoyama e Fat Gum.

Bloccato, Aoyama canalizza quanto più possibile il suo laser sull'ombelico (anche se senza la cintura per stringere i raggi). Successivamente viene rivelato che anche Hagakure è sopravvissuta agli attacchi e rimbalza attraverso il raggio di Aoyama con la sua tecnica Warp Refraction.