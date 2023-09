My Hero Academia 399: l'ultima provocazione di All Might

La saga finale di My Hero Academia sta mettendo in scena l'ultimo scontro di All Might, che si è opposto a un infermabile All For One pur non essendo più in possesso del suo Quirk e della sua possente Muscle Form. Ciò che però Toshinori Yagi non ha perso è la sua astuzia e il suo continuo provocare l'avversario.

All Might ha deciso di sfidare All For One puntando alla vittoria, ma conscio delle sue bassissime possibilità sta cercando quantomeno di far perdere tempo all'avversario evitando che si ricongiunga con il suo erede Tomura Shigaraki. Il glaciale All For One ha un solo punto debole è quello è proprio All Might, la sua nemesi di una vita, l'unico a essere riuscito a impartirgli una sconfitta.

In My Hero Academia All Might sta sfruttando la sua lingua tagliente per far impazzire dalla rabbia il nemico, che a questo punto è interessato unicamente nel volerlo uccidere a tutti i costi. Nel più recente capitolo dell'opera di Kohei Horikoshi arriva però una provocazione inaspettata, persino per All For One.

Per affrontare All For One Toshinori Yagi sta facendo uso di una corazza dotata di item di supporto ispirati agli studenti della Classe 1-A del Liceo Yuei. Abbiamo visto ad esempio il Pinky Superacid derivato da Mina Ashido, oppure i sistemi difensivi Red e Dark Shadow, palesemente tratti dai Quirk di Tokoyami e Kirishima. La sua ultima mossa ispirata a uno dei suoi studenti è un vero schiaffo in faccia per All For One.

Sul finire di My Hero Academia 399 All For One viene sorpreso da un attacco dall'alto, un potente attacco laser che All Might ha chiamato "Can't Stop Twinkling". Questa mossa deriva dal Navel Laser di Yuga Aoyama, un Quirk che il ragazzo ha ricevuto proprio dal signore del male. Come viene raccontato nella storia del traditore della Yuei in My Hero Academia 337, il piccolo Aoyama, nato senza Quirk, ricevette questo Quirk da All For One. Con questo dono il villain si assicurò la fedeltà della famiglia Aoyama, liberandosi però di un Quirk che egli riteneva inutile ai suoi scopi e che male si adattava al corpo di Yuga. Quello stesso Quirk di cui si sbarazzò tempo or sono, ora potrebbe decretare la sua sconfitta.