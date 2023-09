My Hero Academia 399 redime Aoyama e lo porta ad un livello successivo!

L'anime di My Hero Academia si prepara a tornare con la settima stagione e il manga continua a mettere gli eroi contro i cattivi un'ultima volta nel suo arco finale. La battaglia attuale è stata la più grande che la Classe 1-A abbia mai affrontato fino ad oggi e ciascuno dei giovani eroi ha avuto la propria opportunità di brillare.

Basandosi sugli eventi che hanno avuto luogo dopo la sesta stagione di My Hero Academia, Aoyama si è trovato in gravi difficoltà ma il recente capitolo del manga punta a cambiare le cose.

La battaglia più grande attualmente in corso sulle pagine di My Hero Academia è la tanto attesa rivincita tra All Might e All For One. Nonostante non abbia più One For All a sua disposizione, All Might rimane sul campo di battaglia grazie in parte a una potente armatura che gli ha dato un notevole potenziamento.

Aoyama, il traditore della Classe 1-A, ha rivelato nelle puntate precedenti che ha dovuto fare questo sporco lavoro per All for One in modo da proteggere i suoi genitori. Rendendosi conto che i suoi amici sarebbero stati al suo fianco a prescindere, Aoyama ha combattuto al fianco degli eroi in questo grande scontro, ma si è imbattuto nel cattivo noto come Kunieda, un antagonista con la capacità di far crescere piante da oggetti e persone.

Mentre Aoyama è intrappolato, riceve un grande aiuto dall'Invisible Girl della Classe 1-A, Toru Hagakure. Creando un attacco di coppia chiamato "Warp Refraction Navel Laser", Aoyama e Hagakure sono apparentemente in grado di abbattere il cattivo che coltiva piante mentre emettono un enorme pilastro di luce nel processo. "Can't Stop Twinkling" si è guadagnato ancora una volta il suo nome in un momento di redenzione che potrebbe essere proprio il momento migliore della carriera del personaggio.